Rabiat: Wer pflegt Mama?

Bis 2030 wird die Zahl der Pflegebedürftigen in Deutschland auf sechs Millionen anwachsen, berichtet der "Pflegereport". Eine davon könnte die Mutter von "Rabiat"-Autorin Lena Oldach sein. Gemeinsam stellen sich Mutter und Tochter unbequemen Fragen: Was erwartet Christiane, heute 65, später einmal von ihrer Tochter? Und was kann Lena leisten? Auf einer Reise zu Pflegenden in ganz Deutschland sucht Lena ihre Antwort auf die so oft gestellte Frage.

Datum: 04.04.2023