Rabiat - Canna-Business: Wer macht das große Geld?

Bisher beim Dealer an der Ecke – bald schon beim börsennotierten Großkonzern? Cannabis zu Genusszwecken soll nach den Plänen der Bundesregierung legal werden. Ein Milliardenmarkt tut sich auf. Und clevere Geschäftemacher bringen sich in Stellung. Wer verdient am "Green Rush", dem Hype um Cannabis? Und was passiert, wenn "Gras" zur Handelsware wird? Eine Reportage über das wachsende Canna-Business in Erwartung auf das große Geschäft mit Gras.

Datum: 24.05.2023