Gesellschaft

Rabiat: Deutschland, gottlos?

Es ist eine historische Zäsur: Seit 2022 sind weniger als 50 Prozent der Deutschen Mitglied in einer der großen christlichen Kirchen. Was bedeutet diese Entwicklung für die Gesellschaft? Was passiert mit den Zehntausenden Kirchengebäuden in Deutschland? Was verändert sich auf Dörfern, wenn die Kirche nicht mehr als Treffpunkt für ein Miteinander genutzt wird? "Rabiat"-Reporterin Katja Döhne besucht Orte, an denen eine Veränderung stark spürbar ist.

Produktionsland und -jahr:

Datum: 15.05.2024