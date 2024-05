Rabiat: Das brutale Geschäft der Holzmafia

In Kambodscha ist ein Drittel der Wälder in den letzten 20 Jahren verschwunden. Die Holzmafia ist mächtig dort, sie soll Verbindungen in Regierungskreise haben. Offen darüber reden will deshalb kaum jemand. Marcus Hardtke tut es. Vor 30 Jahren kam der deutsche Umweltschützer nach Kambodscha. Seither legt er sich mit der Holzmafia an.