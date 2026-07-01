Gesellschaft
quer vom 18. Juli 2026
Jungvögel stürzen aus Nestern: Vogelauffangstationen überlastet *** "Adult-Only"-Gastronomie: Wo Kinder draußen bleiben müssen *** Badeseen gar nicht so sauber? Seenkarte mit chemischen Schadstoffen *** Bayern braucht Rechenzentren für KI - Aber wo sollen die hin? *** Versperrter Notausgang: Arbeitsschutz sticht Brandschutz?
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 18.07.2026
- 13:15 - 14:00 Uhr
Kritisch und informativ, bissig und direkt, aber auch unterhaltsam präsentiert Moderator und Kabarettist Christoph Süß die Themen der Woche aus Politik, Gesellschaft, Szene, Sport und Kultur aus neuen, "queren" Blickwinkeln.