Weihnachtspäckchen auf Rädern

In ganz Deutschland werden Geschenke gesammelt, um sie dann zu bedürftigen Kindern in Osteuropa zu bringen. Dorthin, wo die Not am größten auf dem Kontinent ist. 2022 wurden beispielsweise rund 133.000 Weihnachtspakete für Kinder in Moldawien, Rumänien, Bulgarien und der Ukraine gesammelt. Auch Polen wird angefahren, weil dort inzwischen viele Kinder leben, die vom Krieg in der Ukraine geflüchtet sind.