Uns eine Zukunft bauen

Das ist auch in der Schweiz so. Ein sauberes Land, so das Klischee, doch die Realität sieht anders aus: Die Schweiz liegt bei den CO2 Emissionen pro Kopf der Bevölkerung um einiges vor Deutschland und Österreich. Nirgendwo in Europa wird so viel Stahlbeton verbaut wie in der Alpenrepublik, in Bezug zur Grösse des Landes. In keinem andern europäischen Land werden neuere Häuser schneller wieder abgerissen und durch neue ersetzt. Was alles auch mit dem Reichtum des Landes zu tun hat.