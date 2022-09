Grenzerfahrung Russland - Konfliktzone Kaukasus

Christof Franzen startet seine Reise in Baku, der Hauptstadt Aserbaidschans am Kaspischen Meer. Er trifft auf seinem Weg bis ans Schwarze Meer auf alte Revolutionäre und junge mutige Blogger, auf Flüchtlinge, die vor 30 Jahren ihre Heimat verloren haben, auf Mütter, die bereit sind, ihre Söhne in den nächsten Krieg zu schicken. Vor allem aber trifft er immer wieder auf Grenzen mitten in Europa, Grenzen, an denen es kein Durchkommen gibt.