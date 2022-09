Grenzerfahrung Russland – Drei Frauen in Putins Reich

Was bedeutet Putins Krieg in der Ukraine für die russische Bevölkerung? Was bedeutet er für die russischen Frauen, die in der patriarchalen Gesellschaft die meisten Lasten tragen? Die Mehrheit auch der Frauen scheint hinter dem Präsidenten und seinem Krieg in der Ukraine zu stehen – ist dem wirklich so? Und wenn ja: für wie lange noch?