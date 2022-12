Gesellschaft

Früher hat's geschneit - Weihnachten in Berlin

Hat es tatsächlich früher zu Weihnachten öfter geschneit, oder verklären wir die Vergangenheit? Wie besinnlich war die Weihnachtszeit in Berlin in den vergangenen Jahrzehnten? Der Lichterzauber am Ku'damm, die Rodelbahn am Teufelsberg oder das Verkehrschaos zu Heiligabend am Bahnhof Zoo: Der Film blickt zurück auf die 1960er-, 1970er-, 1980er- und 1990er-Jahre und zeigt vergessene Aufnahmen aus dem Berliner Weihnachtsalltag.

Produktionsland und -jahr:

Datum: 22.12.2022