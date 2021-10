Die Schweizer Alpen – Bräuche, Käuze, Aberglauben (3/4)

Wenn Hermann Zurbuchen zusammen mit seiner Frau Monika in den Alpen spazieren geht, geniesst er die Natur und das Zusammensein. Jedoch hat er immer ein aufmerksames Auge für die Blüten und Zweige, Moose und Gräser. Zurbuchen ist Wetterschmecker. Er sieht anhand der Hinweise in der Natur das Wetter voraus. Die ‘Wetterschmöcker’, wie sie vor allem im Kanton Schwyz vorkommen, haben in den Alpen eine lange Tradition. Mancher Landwirt verlässt sich auf die Prophezeiungen dieser kauzigen Gilde.