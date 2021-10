Die Schweizer Alpen – Bräuche, Käuze, Aberglauben (1/4)

Der Sommer 2021 liess auffallend lange auf sich warten. Während Wochen galt der erste Blick der Appenzeller Sennen frühmorgens dem Wetter. Endlich, am 17. Juni, konnte der Alpaufzug stattfinden. Der langersehnte Tag, an dem die Kühe auf die Alp getrieben werden, steht im Mittelpunkt dieser Sendung. Und mit ihr die Familie Räss. In dritter Generation bewirtschaftet sie die Furgglenalp. Albert Räss, heute 84 Jahre alt, geht noch jedes Jahr z’Alp, weil es ihn da oben braucht. Die Alp ist sein Paradies. Zusammen mit seiner Frau Paula verbringt er die Sommermonate auf 1500 m.ü.M. Der Alpaufzug erfolgt jeweils im Frühsommer. Alle sind festlich gekleidet. Die Sennen tragen ihre traditionelle Appenzeller Sonntagstracht. Jodelgesänge werden von den Senntumschellen begleitet. Ihr Dreiklang hallt durch das Appenzell.