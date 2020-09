Zukunft der Innenstädte

Umgedacht hat man auch in Essen. Dort wurde die ehemalige Handelszentrale des Industriekonzerns Thyssenkrupp zu 340 Mietwohnungen umgebaut. Insgesamt könnte in Zukunft die Nachfrage nach Büroflächen sinken. Ein Drittel der deutschen Unternehmen rechnet damit, dass auch nach Corona viele Menschen im Homeoffice, statt im Büro arbeiten werden.



Braucht es künftig also überhaupt noch so viele Büros in den Städten - oder wären diese Flächen nicht eher für das Wohnen geeignet? Die Herausforderungen für die Innenstädte sind vielfältig. Aber auch die Lösungen.