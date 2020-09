makro: Der Immobilienboom mit astronomischen Preisen - besonders in den Metropolen - scheint vorerst gestoppt. Nur eine Corona-bedingte Momentaufnahme - oder wird das Wohnen in Innenstädten für Normalsterbliche wieder erschwinglich?



Thomas Krüger: Die Wiedergeburt der Innenstadt als "Place to be" funktioniert nur, wenn die Mieten sinken - was auch bereits geschieht. Dann gibt es Raum für weniger zahlungsfähige, aber besonders interessante und innovative Konzepte, auch kulturelle und soziale Nutzungen in den bisher reinen Geschäftslagen.



Das gilt natürlich auch für das Wohnen, zumal die Wohnungsmieten und -preise, eher steigen als sinken. Es kann also zu mehr Vielfalt, ja Buntheit der Nutzungen kommen. Da gehören Wohnformen, die gut in die Innenstadt passen, unbedingt dazu.