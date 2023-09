An kaum einem anderen Ort ist der Klimawandel so deutlich sichtbar wie in Grönland. Manche Bewohner der Insel sehen in der Klimaerwärmung aber auch Chancen: Schmelzende Gletscher machen den Weg frei für den Abbau seltener Erden und anderer wertvoller Rohstoffe - und damit für eine mögliche wirtschaftliche Unabhängigkeit Grönlands von Dänemark. Doch der Abbau schadet der Umwelt und den Menschen. Kann Tourismus eine klimaschonendere Alternative sein, um die Wirtschaft anzukurbeln?



Die selbstverwaltete Regierung setzt auf eine Tourismusoffensive, um die Wirtschaft zu stärken und Einheimischen ganzjährig Beschäftigung zu ermöglichen. An der Tourismusschule im Süden des Landes werden junge Grönländerinnen und Grönländer ausgebildet - und gleich drei neue Flughäfen sollen in den kommenden Jahren die langwierige Anreise auf die arktische Insel vereinfachen. Die Zahl der Urlauber ist in den letzten Jahren bereits enorm gestiegen, aufgrund des Kreuzfahrttourismus sogar um bis zu 80 Prozent.



Wird Grönland zum nächsten touristischen Hotspot? Viele Einheimische fragen sich, ob ihre kleinen Siedlungen für die steigende Zahl der Reisenden gewappnet sind - und wie nachhaltiger Individualtourismus gelingen kann.



Tourismus und Klimawandel - ein ambivalentes Verhältnis. "makro" blickt auf die Herausforderungen von drei ganz unterschiedlichen Reisezielen.