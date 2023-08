Film von Kristin Siebert

Erstausstrahlung



Mehr als ein Drittel des gesamten deutschen Energiebedarfs wird zum Heizen und zur Bereitstellung von Warmwasser benötigt. Doch um die geplante Umstellung auf Wärmepumpe & Co. wird seit Monaten gestritten. Das private Heim ist zur nationalen Mammutaufgabe geworden.



Über 80 Prozent der häuslichen Wärme wird noch mit fossiler Energie erzeugt. Soll Deutschland wie geplant bis 2045 klimaneutral sein, müssen 21 Millionen Gebäude dringend "grüner" werden. Für die Sanierung bleiben also nur zwei Jahrzehnte Zeit. Ein Wimpernschlag im Baugewerbe.



Ein Drittel aller deutschen Gebäude ist in einem energetisch schlechten Zustand, deshalb mahnt auch die EU eine zügige Modernisierung an. Es gilt das "worst first"-Prinzip. Das Einsparpotenzial ist im alten Baubestand am größten, deshalb sollen die größten CO2-Schleudern als erste saniert werden. Nur wie, wenn Technik und Fachkräfte knapp sind und Kredite teuer?