Gier nach Holz - Die Ausbeutung unserer Wälder

Ein großer Teil des Holzes wird verfeuert. Gerade in der Energiekrise sind die Verkäufe von Holzöfen in die Höhe geschnellt. Eine Entwicklung, die viele Expertinnen und Experten kritisch sehen. Anstatt die Ressource zu verfeuern, sollte sie in ihren Augen besser langfristig eingesetzt werden, zum Beispiel beim Hausbau. Denn die Baubranche könnte einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leisten, indem sie nachhaltigere Materialien verwendet.



"Das hat die Industrie auch erkannt. Holz als Baustoff nimmt an Bedeutung zu", sagt Prof. Dr. Annette Hafner von der Ruhr-Universität-Bochum. Doch sie mahnt: Holz kann nur dann eine klimaschonende Alternative sein, wenn es im Sinne einer Kreislaufwirtschaft genutzt wird. "Das heißt, das Holz muss ohne Schadstoffe behandelt sein und so eingebaut werden, dass sich die Elemente nach einem Abriss wieder verwenden lassen", rät Hafner. Erst ganz am Ende sollte Holz zum Heizen verwendet werden.