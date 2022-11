Ein Film von Svaantje Schröder



Es ist eine Dynastie, die das Land wie ein Familienunternehmen führt. Ein wichtiger Player in der globalen Wirtschaft, umstrittener Ausrichter der Fußball-WM 2022. Ein kleines Lande mit großem Einfluss.



Katar - gelegen in der Wüste am Persischen Golf - ist flächenmäßig kleiner als Hessen. Dennoch ist es der Al-Thani-Dynastie gelungen, das Land zu einem der mächtigsten Player in der Region und in der Welt zu entwickeln.



Wie hat es die Herrscherfamilie geschafft, ihr Land als politische und wirtschaftliche Macht zu positionieren? Und wie sehen die Verbindungen zu Deutschland aus?