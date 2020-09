Und so kamen die Kühe in die Wüste. Die ersten flog Qatar Airways bereits 36 Tage nach dem Embargo ins Land. Die Farm, Baladna, was "unser Land" bedeutet, gab es in Ansätzen schon - nur viel kleiner und für die Zucht von Ziegen und Schafen. Mit dem Embargo wurde auf Milchvieh umgestellt, was immer schon geplant war, sich aber nie gerechnet hätte. Die ersten 4000 Kühe kamen per Luftfracht, seither auf dem Seeweg. Die meisten der Holsteiner Friesen stammen aus den USA; aus Europa waren nicht so viele zu bekommen.



Viehzucht bei 50 Grad Außentemperatur klingt skurril. Aber Farmen wie Baladna sind im Mittleren Osten nichts Neues. Alles wird importiert, auch die Fachleute. Wasser wird aufbereitet und recycelt. Die Ställe gekühlt. "Das spezielle Tunnel-Ventilationssystem wurde extra für uns entwickelt", erzählt Ramez Al-Khayyat, der Eigentümer von Baldana, "ebenso wie das Wassernebel-Kühlungssystem, welches das Klima kontrolliert. Das ist so nirgendwo auf der Welt sonst zu finden."



Die Herausforderung für ein privatwirtschaftliches Unternehmen besteht darin, trotz widriger Bedingungen Qualität zu einem guten Preis zu liefern. Ein Liter Milch kostet fünf katarische Rijal, etwas mehr als ein Euro. Bereits nach einem Jahr deckte die Farm 60 Prozent des Marktes an Molkereiprodukten ab. Die komplette Selbstversorgung soll 2019 erreicht werden.