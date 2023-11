Endspiel für den Verbrenner?

Abschied von der eigenen DNA Historisch gesehen ist der Verbrennungsmotor Ingenieurskunst "made in Germany". Er begründet den Weltruhm vieler deutscher Automarken und Unternehmen und sichert den Standort Deutschland. Doch nun steckt Deutschlands Autoindustrie in der Krise.



Die Verkehrswende bedeutet riesige Umwälzungen: weg vom Verbrennungsmotor, hin zur Elektromobilität. So will es die EU-Vorgabe. Doch in Deutschland hagelt es Kritik - nicht alle wollen sich so leicht vom geliebten Verbrenner verabschieden.