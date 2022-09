Dürre am Rhein - Die Folgen der Wassernot

Zu wenig Wasser auch an den Hängen des Rheins: In Oberwesel am Mittelrhein kämpfen die Jungwinzer Maximilian Lambrich und seine Schwester Julia mit den Folgen der extremen Dürre. Um ihre Weinernte zu retten, wässern sie die jungen Weinstöcke und beschneiden sie sogar, damit die restlichen Reben überleben. Die Winzerfamilie fragt sich, wie es mit dem Weinbau weitergehen soll, wenn die Dürrejahre wegen des Klimawandels immer häufiger werden.



Künstliche Bewässerung ist für Forstamtsleiter Sebastian Schmitz und seine Kollegin Alena Schmidt im Koblenzer Forst keine Alternative. Sie warten sehnlichst auf Regen. Die Folgen der monatelangen Trockenheit: permanente, hohe Waldbrandgefahr. Doch die Sorgen der Förster gehen darüber hinaus. Denn manche der traditionellen Baumarten erweisen sich als ungeeignet für einen Wald in Zeiten des Klimawandels.



makro zeigt die Folgen von Dürre und Wassernot für Umwelt, Wirtschaft, Menschen. Es ist ein Blick in unsere Zukunft.