Dürre: "Schiffe mit niedrigerem Tiefgang"

ZDFheute: Der Rhein ist die wichtigste Wassertransportstraße Deutschlands. Was bedeutet das Niedrigwasser für die Industrie?



Meuchelböck: Unsere Analysen zu den Folgen des Niedrigwassers auf dem Rhein zeigen, dass die Industrieproduktion in Deutschland in einem Monat mit 30 Tagen Niedrigwasser um etwa 1% zurückgeht.



Zwar werden in Deutschland nur rund 5% der beförderten Güter per Binnenschiff transportiert. Es handelt sich jedoch größtenteils um Roh- und Grundstoffe, wie Kohle, Metallprodukte oder chemische Erzeugnisse. Diese Güter werden häufig in der Produktion als Vorleistungsgüter benötigt.



Kommen die Güter nicht mehr bei den Unternehmen an, kann es zu Behinderungen in nachgelagerten Produktionsstufen kommen. So kann ein Schock in einem kleinen Wirtschaftszweig wie der Binnenschifffahrt beträchtliche Auswirkungen auf die Wirtschaft haben.