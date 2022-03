Von Carsten Meyer



Spätestens seit die EU-Kommission in ihrer sogenannten Taxonomie den Atomstrom als grüne Energie eingestuft hat, ist die Kernenergie wieder zurück in der Diskussion. Aber könnte ihr Comeback tatsächlich einen echten Beitrag im Kampf gegen den Klimawandel leisten oder ist sie bloß ein Untoter, der eine Weile durch die Debatte geistert und dabei die Leute mit wohligem Schauder erfüllt?



Tatsache ist: Weltweit sind an die 450 Kernreaktoren in Betrieb. An die 50 weitere befinden sich im Bau, die meisten davon in Indien und China. Fakt ist auch: Immer wieder gehen Reaktoren endgültig vom Netz - weil sie das Ende ihrer Laufzeit erreichen oder die Wartungs- und Reparaturkosten alter Reaktoren den Betrieb unwirtschaftlich werden lassen. Oder weil Länder bewusst aussteigen.