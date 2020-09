E-Autos: "Tesla spielt in einer anderen Liga"

makro: Vor drei Jahren wurde Konkurrent Tesla belächelt, als es große Probleme beim Hochfahren der Gigafactory in Nevada gab. Massenproduktion können die nicht, hieß es. Heute läuft es bei Tesla rund und der Newcomer ist mehr wert als VW, Daimler und BMW zusammen. Wie groß ist Teslas Vorsprung?



Dudenhöffer: Tesla spielt bei der Intelligenz von Autos, also beim Software-Betriebssystem und der dazugehörigen Hardware, dem zentralen Chip, in einer anderen Liga. Der Tesla-Vorsprung dürfe hier deutlich mehr als fünf Jahre ausmachen. In der Antriebstechnik, sprich dem batterie-elektrischen Antrieb, ist der Vorsprung weniger groß. In Summe ist Tesla den anderen Autobauern gut fünf Jahre voraus. Und Tesla-Chef Elon Musk steht nicht still.