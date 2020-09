E-Autos vor dem Durchbruch?

Zunächst einmal bremst aber die Coronakrise alle bisherigen Pläne der Autobranche aus. So erwartet der EVO-Report für 2020 bei PKW einen weltweiten Absatzeinbruch von 23%. Dies treffe auch E-Autos, wenngleich mit -18% etwas weniger stark. Für Stromer, die sich von nur 450.000 verkauften Fahrzeugen in 2015 auf 2,1 Mio. in 2019 vorarbeiten konnten, ist es der erste Rückgang überhaupt. Der Report rechnet mit rund 1,7 Mio. Neuzulassungen in diesem Jahr. Das entspräche einem Anteil von 2,7%.



Für die kommenden Jahre wird ein rasanter Anstieg erwartet. Bereits 2023 werden laut EVO rund 7% aller weltweiten PKW-Verkäufe elektrisch sein. Es gibt jedoch große regionale Unterschiede: 15% in China, knapp 10% in Europa. Hier gibt es handfeste finanzielle Anreize und den erklärten Willen der Politik, Emissionen aus dem Straßenverkehr zu verbannen. In den USA (4%) sowie Entwicklungs- und Schwellenländern wird die Abkehr vom Verbrennungsmotor länger dauern. Daher stehen zunächst China und Europa für rund 80% des globalen E-Auto-Marktes.