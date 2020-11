Kampf um die digitale Selbstbestimmung

makro: Deutschland gilt als top beim Datenschutz, ist aber in der Entwicklung digitaler Lösungen oft zu spät am Markt. Den haben andere dann schon besetzt. Teilen Sie diesen Befund - und wie lässt sich diesem Dilemma begegnen?



Gehring: Datenschutz und Datensouveränität sind auch ein Stück Produktqualität. Solche vermeintlich 'weichen' Punkte werden in Zukunft immer wichtiger werden. Inzwischen erleben wir ja, wieviel - nennen wir es: "kulturelle" Weichenstellungen - in unseren digitalen Produktwelten stecken. Von daher dürfen digitale Lösungen in Deutschland zwar gern schneller entwickelt werden, man sollte aber auch selbstbewusst einen "made in Europe"-Ansatz verfolgen. Und wie gesagt: Der Markt ist schnelllebig.