Kollege Roboter

Geboren ist Elonoide in Japan. Im Mekka der humanoiden Roboter sind ihre Kollegen bereits an Hotelrezeptionen, in Altersheimen und Kindergärten im Einsatz. Einer der bekanntesten Robotik-Forscher ist Hiroshi Shiguro. Für ihn sind Roboter wie Prothesen, die den Menschen weiterbringen. Shiguros Roboterfrau heißt Erica und lernt ähnlich wie Elenoide ständig dazu. Erica ist zwar noch überfordert, wenn sie gefragt wird, was Gefühle sind. Vielleicht ist die Antwort aber nur eine Frage der Zeit?