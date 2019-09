Kollege Roboter

Wie will die deutsche Industrie bei KI global den Anschluss halten? Der neue Mobilfunkstandard 5G wird dabei von entscheidender Bedeutung sein. Denn in der Fabrik der Zukunft werden Roboter je nach Produktionsauftrag mobil zusammengestellt, sind untereinander per Funk verbunden und verfügen über Künstliche Intelligenz, lernen also ständig dazu.



Die Bundesregierung hat im November ihre KI-Strategie verabschiedet. Drei Milliarden Euro stehen bereit für den Aufbau von vernetzten Forschungszentren, für Professuren an Hochschulen und auch für mittelständische Unternehmen. "Unser Ziel ist es, Deutschland zum weltweit führenden KI-Standort zu machen", erklärte Bundesforschungsministerin Anja Karliczek. Ist das realistisch, wenn gleichzeitig China und die USA mehrere 100 Milliarden in die Künstliche Intelligenz stecken?