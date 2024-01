Das Lieferkettengesetz stößt an seine Grenzen

Die Geschäfte laufen gut. Pro Jahr werden rund 1,7 Milliarden Neureifen produziert. Auf Europas Reifenhersteller kommt mit dem neuen Lieferkettengesetz aber einiges zu. Denn bis der Kautschuk in den Pneu kommt, hat er nach der Ernte für gewöhnlich bis zu sieben Zwischenhändler hinter sich. Bevor es zur Verschiffung nach Europa geht, wird der Kautschuk in riesigen Tanks gesammelt. Transparenz ist dabei so gut wie unmöglich.



Deswegen gehen Autoreifenhersteller dazu über, selber Kautschuk auf eigenen, riesigen Plantagen anzubauen. Michelin schult auf seinen Industrieplantagen auf Sumatra und in der Elfenbeinküste Arbeiter, will dadurch mehr Kautschuk aus seinen Plantagen herausholen und auch Kinderarbeit verhindern. In Jambi auf Sumatra hat das französische Unternehmen allerdings die Kritik von Umweltorganisationen auf sich gezogen. Michelin wird vorgeworfen, Investoren im Jahr 2018 wissentlich eine Kautschuk-Plantage als grüne Geldanlage angeboten zu haben, die kurz zuvor noch intakter Regenwald war. Das Unternehmen bestreitet die Vorwürfe.