makro: Viele afrikanische Länder sind hoch verschuldet. Corona verschärft die Situation zusätzlich. Sehen Sie hier einen Ausweg?



Kappel: Viele afrikanische Länder waren bereits vor dem Beginn von COVID-19 hoch verschuldet. Ich schlage ein Schuldenmoratorium vor, um Spielraum zu gewinnen. Die bisher von den G20-Ländern gefahrenen Maßnahmen erweisen sich als nicht ausreichend.



Daher sollte es erstens ein Schuldenmoratorium für jene Länder geben, die bereits in einer großen Schuldenkrise stecken. Zweitens sollten Länder, die in der Lage sind, auf einen Schuldenerlass zu verzichten, dies tun, um das Vertrauen der Investoren in Zukunft nicht zu verlieren. Drittens sollten private Gläubiger - wie Banken - ebenfalls auf einen Teil der Schuldenrückzahlungen verzichten.