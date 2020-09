Corona: Afrikas stille Rezession

Die wichtigste Quelle für ausländisches Kapital sind - noch vor Auslandsdirektinvestitionen und Entwicklungshilfe - die Rücküberweisungen von Exil-Afrikanern in ihre Heimatländer. Die Summen steigen seit vielen Jahren. 2019 waren es 86,2 Mrd. Dollar - Folge von globalem Wirtschaftswachstum und Migration. In einigen afrikanischen Ländern machen diese Überweisungen heute mehr als 10% der Wirtschaftsleistung aus.



Die Gelder aber versiegen in dem Maße, wie Migranten ihre Jobs verlieren. Und migrantische Billigjobber sind üblicherweise die ersten, die in einer Krise auf der Straße stehen. Dies könnte viele Afrikaner treffen, die in afrikanischen Nachbarländern, in Westeuropa, den USA, den Golfstaaten oder China Arbeit gefunden haben.



"Einkommensschwache und fragile Länder werden stark betroffen sein, da sie von dieser Finanzquelle besonders abhängig sind", sagt Afrika-Experte Kappel. Fachleute rechnen damit, dass sich die Rücküberweisungen der afrikanischen Diaspora in den Jahren 2020 und auch 2021 auf 40 Mrd. Dollar halbieren könnten.



Die Annahme, dass wenigstens Afrikas Wirtschaft einigermaßen glimpflich aus der Corona-Pandemie herauskommt - wenig entwickelt und abseits der großen Handelsrouten - ist naiv. Globalisierung ist überall.