makro: "Für die kleinen lokalen Händler in der Innenstadt ohne Onlineshop sieht es düster aus", prophezeiten Sie in einem Interview, das wir zu Beginn der Corona-Pandemie führten. Wie ist heute, ein gutes Jahr später, die Lage?



Gerrit Heinemann: Die Lage für lokale Händler in der Innenstadt hat sich deutlich verschärft. Während der Handelsverband Deutschland (HDE) im ersten Shutdown noch von bis zu 50.000 Geschäftsaufgaben sprach, sind es mittlerweile mindestens 120.000. Runde 62% der Innenstadthändler befürchten laut aktueller Umfrage bis Ende diesen Jahres das Aus. Im schlimmsten Fall stehen bis 2022 bis zu 200.000 Geschäfte leer.



Die Erosion der Innenstädte ist in vollem Gange. Derzeit gibt es kaum eine Stadt, in der dieses Drohszenario nicht diskutiert wird. Oft wird noch an die Renaissance der Einkaufsstädte geglaubt. Studien sprechen aber eher von einer "Dekade des Zuhauses". Kunden werden zum Einkaufen nicht mehr in Massen wie früher in die Innenstädte zurückkehren.