Einzelhandel in Corona-Zeiten: "Schlechte Karten"

makro: Hat der stationäre Einzelhandel, insbesondere der kleine Laden in der Innenstadt, überhaupt noch eine Chance?



Heinemann: Schon vor Corona hatten viele kleine Einzelhändler schlechte Karten. Deren Marktanteil hat sich in den letzten Jahren bereits mehr als halbiert und betrug per 2019 noch rund 15 Prozent. Bereits vor Corona wurde ein weiterer Verlust zwischen 26.000 und 64.000 dieser Solitäre prognostiziert, allerdings erst bis 2030. Dieser Prozess wird nun durch den "Katalysator Covid 19" beschleunigt.



Andererseits konnten bisher vor allem die großen Filialketten, die in der Regel auch über funktionierende Onlineshops verfügen, ihren Marktanteil in den letzten Jahren deutlich ausbauen. Darüberhinaus sind stationäre Supermärkte und Drogerieläden ja weiter offen.



Vor allem im Lebensmittelhandel geht zurzeit die Post ab. Gleiches gilt für Baumärkte und Gartengeschäfte. Von der Corona-Krise und den Filialschließungen ist immerhin drei Viertel des bisherigen Umsatzes nicht betroffen. Aber eines ist klar: Für die kleinen lokalen Händler in der Innenstadt ohne Onlineshop sieht es düster aus.