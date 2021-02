makro: Nio, Xpeng, Li Auto - erst seit kurzem an der Börse in New York - sind heute beinahe so viel wert wie Deutschlands Autobauer. Was bedeutet diese Rückendeckung des Kapitalmarkts für Innovation und Expansion?



Dudenhöffer: Tesla wäre ohne den Kapitalmarkt nicht denkbar. Ähnliches gilt für Start-ups wie Nio oder Li Auto. Alle Investoren träumen davon, dass sich das Start-up zu einer Art Apple oder Amazon entwickelt. Natürlich gibt es auch Enttäuschungen, wie etwa bei Byton oder Faraday-Future.



Bei den Börsenbewertungen der Neulinge scheint es keine Obergrenze zu geben. Sie sammeln wahnsinnig viel Kapital an den Börsen ein und sind damit in der Lage, Investitionen in neue Technologien zu schultern, die den klassischen Autobauern so nicht möglich waren. Das macht sie für die BMW, Mercedes und VW gefährlich.