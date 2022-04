Ukraine-Krieg: "Das trifft Deutschland mehr als andere"

makro: Ist eine Dimension bereits absehbar oder ist es dafür noch zu früh?



Fuest: Was wirklich herauskommt, ist nicht absehbar. Wir sind noch zu früh in der Krise. Es kann sein, dass der Ukraine-Krieg in ein paar Wochen beendet ist. Wir würden hoffen, dass er möglichst schnell endet und sich vieles wieder beruhigt. Dann sind auch die Konsequenzen für Deutschland nicht so gravierend.



Es kann aber sein, dass der Krieg länger anhält, dass die Sanktionen sich noch verschärfen, dass er sich schlimmstenfalls sogar ausweitet. Und dann sind wir in ganz anderen Lagen. Wir wissen es heute noch nicht.