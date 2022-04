Putins Krieg: "Es muss einen Wechsel des Mindsets geben"

makro: Was wird aus Ihrer Sicht nach dieser Krise anders sein als vorher?



Grimm: Der russische Angriff auf die Ukraine markiert das Ende der regelbasierten Weltordnung, die schon seit einiger Zeit erodiert ist, aber an die viele noch glauben wollten. Wir werden uns in Europa neu aufstellen müssen.



Bei Energielieferungen müssen wir uns unabhängig machen von Russland. Das bedeutet: Gas auf dem Weltmarkt beschaffen, die Energiewende schneller vorantreiben, schneller die Infrastrukturen für die Transformation ausbauen. Energiesicherheit wird mit strukturell höheren Energiekosten in den kommenden Jahren einhergehen.



Die aktuellen Sorgen der Industrie betreffen also nicht nur den Fall eines Lieferstopps. Es geht um die Wettbewerbsfähigkeit der energieintensiven Branchen - bis zu dem Zeitpunkt, wo erneuerbare Energien so weit ausgebaut sind, dass man die teuren fossilen Energieträger substituieren kann.