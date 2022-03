EU-Afrika-Gipfel: "Hin zu industrieller Produktion"

makro: Sie fordern einen "New Deal" für Afrika, ein Begriff den auch Emmanuel Macron in die Diskussion gebracht hat. Was wären Ihre wichtigsten Punkte?



Robert Kappel: Afrika befindet sich in einer großen Transformation. 100 Millionenstädte entstehen. Außenhandel, europäische Investitionen und der Kampf gegen die Klimakrise sollten so gestaltet werden, dass Millionen Jobs geschaffen werden. Dies erfordert eine nachhaltige Umwidmung der Investitionen weg von der Rohstoffgewinnung hin zu industrieller Produktion mit höherer Wertschöpfung.