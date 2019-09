Gesellschaft

China: Roboter verteilen die Post

Es erinnert an einen Ameisenbau, in dem jedes Subjekt emsig, unermüdlich und klaglos seine Aufgabe verrichtet: Gesteuert durch künstliche Intelligenz sortiert eine Heerschar mobiler Roboter in einem hochmodernen, chinesischen Postverteilzentrum Pakete.

Datum: 20.09.2019