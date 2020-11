Boombranche Biotech

Im vergangenen Jahr machte die Biotech-Branche knapp 4,9 Mrd. Euro Umsatz. Zehn Prozent mehr als im Vorjahr. Trotzdem, der Anteil deutscher Biotechs am Weltmarkt ist vergleichsweise gering. In der Vergangenheit ist es hierzulande zu selten gelungen, innovative Ideen konkret umzusetzen und an den Markt zu bringen.



Sogenannte Inkubatoren könnten dabei helfen. TRON in Mainz etwa. Das Forschungsinstitut mit Schwerpunkt Onkologie und Immunologie unterstützt Forschende dabei, wissenschaftliche Erkenntnisse in die Praxis umzusetzen.