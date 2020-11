makro: Die deutschen Biotech-Firmen BioNTech und CureVac haben für ihren Börsengang die amerikanische Technologiebörse Nasdaq gewählt. Kein Einzelfall. Warum gehen so viele Start-ups in die USA, wenn sie durchstarten wollen?



Bialojan: Dies hat mehrere nachvollziehbare Gründe: Am US Kapitalmarkt haben die Investoren und Analysten deutlich mehr Erfahrung in diesem Sektor. Dann ist dort auch deutlich mehr Kapital bei einem Börsengang einzunehmen und schließlich erhalten Unternehmen bei einem US-Börsengang auch größere Sichtbarkeit im amerikanischen Markt, der gerade für Therapeutika-Entwickler der global bedeutendste Markt ist.



Im Vergleich dazu wurden in Europa und auch in Deutschland die Spezialisten in den letzten Jahren eher abgebaut, so dass die Erfahrung in diesem Bereich fehlt.