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"Einfach Mensch - Erfolg kennt keine Barrieren": Die Protagonistin Lisa Lebuser sitzt in einem Raum und schaut lächelnd in die Kamera. Im Hintergrund stehen mehrere Rollstühle.

Gesellschaft

Erfolg kennt keine Barrieren

Lisa Lebuser ist mit ihrem Unternehmen Sit'n Skate Gründerin und Rollstuhlfahrerin. Sascha Nuhn ist Cafébesitzer und von Geburt an taub. Er bringt hörende und nichthörende Gäste zusammen.

Produktionsland und -jahr:
2025
Datum:
Sendetermin
08.05.2026
11:50 - 12:20 Uhr

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sendetypical einfach mensch!

Einfach Mensch!

Sascha Nuhn kennt Diskriminierung im Beruf. Er machte sich selbstständig. Mit seinem inklusiven Café gibt er Menschen mit Einschränkungen eine Chance auf dem ersten Arbeitsmarkt.

Lisa Lebuser hingegen bietet mit ihren Kollegen inklusive Workshops für Rollstuhlskaten an. Seit ihrer Geburt lebt die junge Frau mit der Behinderung Spina bifida. Laufen war für Lisa Lebuser immer eine Qual. Mit 26 Jahren trifft sie eine Entscheidung, die ihr Leben verändert: Lebuser nutzt dauerhaft den Rollstuhl und gewinnt dadurch Freiheit. Beim Rollstuhl-Workshop trifft sie David, ihren späteren Mann. Durch ihn entdeckt sie ihre neue Lebensaufgabe als Unternehmerin.

Auch im inklusiven Café in Frankfurt ist Inklusion kein Thema, sondern gelebter Alltag. Sascha Nuhn weiß aus eigener Erfahrung, wie herausfordernd es für taube Menschen ist, ihren Platz in einer hörenden Gesellschaft zu finden. Sascha Nuhn treibt es an, Barrieren abzubauen – nicht nur sprachliche, sondern vor allem gesellschaftliche.

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