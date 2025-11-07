Hauptnavigation

Pflege, die Freiheit bedeutet

Karen Hensel kann nicht sprechen, sich nicht bewegen. Oliver Stecher hat Spinale Muskelatrophie. Dank der Unterstützung einer 24-Stunden-Assistenz leben sie ein selbstbestimmtes Leben.

Produktionsland und -jahr:
2025
Datum:
Sendetermin
07.11.2025
11:35 - 12:05 Uhr

Beide leben sie in ihrer eigenen Wohnung und werden rund um die Uhr von wechselnden Assistenten unterstützt. Ob im Alltag oder in der Freizeit. Selbst in seinem Beruf als Bürokaufmann wird Oliver Stecher von Persönlichen Assistenten unterstützt.

Karen Hensel hat eine Cerebralparese mit ausgeprägter Spastik. Der Grund dafür ist ein Sauerstoffmangel während der Geburt. Sie kann sich nicht mit ihrer Stimme artikulieren. Während ihrer Kindheit konnte sie sich nur über ihre Mimik und Kopfnicken oder Kopfschütteln ausdrücken. Viele Menschen in ihrem Umfeld hielten sie damals für geistig behindert. Ihre Mutter, die als Lehrerin in der ehemaligen DDR arbeitete, brachte ihr zuhause Lesen und Schreiben bei. Heute kommuniziert Karen Hensel über einen so genannten Talker: das ist ein spezieller Monitor mit Tastaturfeld. Mit ihren Augen steuert sie jeden Buchstaben einzeln an und formt daraus Worte, Sätze, schließlich ganze Texte, die wiederum von einer Computergenerierten Stimme in die Lautsprache übersetzt werden. Über den Talker organisierte Karen Hensel ihren Alltag, verwaltet ihre Finanzen, erledigt ihre Korrespondenz und gibt ihren Assistenten Anweisungen. "Sie ersetzen meine Arme und Beine, doch ich bin das Gehirn, ich treffe die Entscheidungen!" beschreibt Karen Hensel die Zusammenarbeit.

Der Begriff "Assistent" klingt so unpersönlich, schildert Oliver Stecher. Er nennt seine Assistenten deshalb schlicht "meine Jungs". Sie holen ihn morgens aus dem Bett, ziehen ihn an, waschen ihn, fahren ihn mit seinem eigenen Wagen zur Arbeit. Seit vielen Jahren arbeitet er in der Aktenverwaltung der Deutschen Bundesbank in Stuttgart. Auch während der Arbeitszeit ist der jeweilige Assistent dabei. Er unterstützt bei Toilettengängen und beim Mittagessen in der Kantine, übernimmt auf Anweisung aber auch Arbeitsschritte, wie Akten scannen oder den Posteingang stempeln. Ihr Verhältnis beschreiben beide Seiten als freundschaftlich. "Wenn man so viel Lebenszeit zusammen verbringt, verschwimmt die Grenze zwischen Arbeit und Privatem" so Oliver Stecher.

