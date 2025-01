Einfach Mensch vom 7. Februar 2025

Julian Saar hat durch seine Lese- und Rechtschreibstörung die Regelschule ohne Abschluss verlassen. Der 24-jährige Berliner sollte in einer Behindertenwerkstatt arbeiten. Für Julian Saar undenkbar, denn er braucht zwar manchmal länger, um Dinge zu erledigen, doch er hat auch viele Stärken. Deshalb versuchte er über Praktika in der Gastronomie und der Küche einen Ausbildungsplatz zu finden. Zunächst vergeblich.



Erst über "BIS e.V.", ein Integrationsdienst für Menschen mit Beeinträchtigung, konnte er im Servicebereich im InterContinental Berlin einen Platz finden. Dort wird er erst einmal betriebsintegriert auf die Herausforderungen am allgemeinen Arbeitsmarkt vorbereitet. Wenn alles weiter so gut läuft, wird er im kommenden Jahr übernommen.



Besonders für junge Menschen mit Beeinträchtigung ist es fast unmöglich, einen Ausbildungsplatz auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu finden. Im Übergang von Schule zu Beruf gibt es wenig Unterstützung, und für die meisten jungen Menschen mit Behinderung ist der Weg von der Förderschule in die Behindertenwerkstatt die Regel.