Leben mit Prothese

Beyza verliert beide Unterarme und Unterschenkel – sie muss alles von Grund auf neu lernen.



Philipp wird ohne rechten Unterarm geboren. Seit er drei Jahre alt ist, trägt er eine Prothese. Mit Blicken, Fragen und Zweifeln anderer umzugehen, hat er von Kindheit an gelernt. Die Skepsis von außen wird für Philipp zum inneren Antrieb – egal ob beim Sport oder im beruflichen Kontext. Sein Motto: "Einfach machen, könnte ja geil werden."



Mit dieser positiven Grundhaltung ist Philipp weit gekommen. Der heute 37-Jährige ist ausgebildeter Tauchlehrer, startete bei Kite-Wettkämpfen und hat seit rund einem Jahr auch den Pilotenschein. Besonders das Fliegen ist für ihn mehr als ein Hobby: Es ist das Gefühl von endloser Freiheit, wo alles möglich zu sein scheint. Für ihn ein wahrhaft "be-freiendes" Gefühl, denn früher fühlte sich der heute 37-Jährige oft auf seinen fehlenden Arm reduziert. Dabei schränkt ihn dieser Umstand in keiner Weise ein. "Ich trage eine Prothese, aber ich bin nicht behindert. Hindern tun mich nur diejenigen, die denken, ich könnte nichts."