Neues Leben, neuer Job

Anna Hörster lebt von klein auf mit starken Bauchschmerzen. Probleme mit ihrem Rücken und der Schulter kommen hinzu. Erst 2021 erhält sie die Diagnose Ehlers-Danlos-Syndrom. Eine sehr seltene, erblich bedingte Erkrankung des Bindegewebes mit zahlreichen Unterformen. Bei Anna macht sich die Erkrankung auf vielfältige Weise bemerkbar - unter anderem dadurch, dass immer wieder ihre Gelenke auskugeln oder verkeilen und sie das Gefühl hat, sie könne ihre Muskeln nicht mehr ansteuern. Daher ist sie bei längeren Strecken auf ihren Rollstuhl angewiesen. Seit 2022 muss sie sich aufgrund ihrer Magen-Darmlähmung größtenteils künstlich über Sonden und Ports ernähren.



Jona Recker ist erst 17, als ihn ein einziger unbedachter Moment aus seinem gewohnten Leben reißt: Er läuft mit Freunden über einen Güterbahnhof, als er einem vorbeifahrenden Zug zu nah kommt. Dabei wird er von einem "Lichtbogen" getroffen – einer extrem heißen elektrischen Ladung, bei der Strom durch die Luft überspringt. Die enorme Hitze schleudert ihn zu Boden. Recker erleidet schwerste Verletzungen, wird ins künstliche Koma versetzt. Als er wieder aufwacht, ist nichts mehr wie zuvor - er ist querschnittsgelähmt. Auch er muss sich als "Neu-Rollstuhlfahrer" durch den Antragsdschungel kämpfen - und das in der Zeit, in der man eigentlich alle Kraft für seine neue Lebenssituation braucht. Aus diesen Erfahrungen entsteht mit einem Freund eine gemeinsame Idee: das Start-up "Help Yuu".