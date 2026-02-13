Hauptnavigation

"Einfach Mensch - Barrierefrei unterwegs": Felicitas Gansewig sitzt in ihrem Rollstuhl an einem Steg im Strandbad Arendsee.

Gesellschaft

Einfach Mensch vom 6. März 2026

Die zehnjährige Rollstuhlfahrerin Feli Gansewig genießt mit ihren Eltern eine kurze Auszeit am Arendsee in der Altmark und erlebt dabei erholsame Tage fast ohne Barrieren.

Produktionsland und -jahr:
2025
Datum:
Sendetermin
06.03.2026
12:00 - 12:25 Uhr

Einfach Mensch!

Feli ist eine lebhafte Zehnjährige, die gerade erfolgreich auf ein Gymnasium gewechselt ist. Gemeinsam mit ihren Eltern, Jessica und Sven Gansewig, ist sie gern unterwegs – am liebsten mit dem Fahrrad.

Veit Riffer liebt Sport und die Sächsische Schweiz. Damit alle seine "Felsenheimat" entdecken können, testet der Pirnaer Wander- und Handbiketouren für mobilitätseingeschränkte Menschen. Als ehemaliger Kletterer kennt sich der 57-Jährige im sächsischen Elbsandsteingebirge bestens aus. Doch vor über 25 Jahren stürzt Veit bei einer Klettretour ab und ist seitdem querschnittsgelähmt. Von da an fährt er Handbike, erobert die Felsen auf Rädern.

