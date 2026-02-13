Gesellschaft
Einfach Mensch vom 6. März 2026
Die zehnjährige Rollstuhlfahrerin Feli Gansewig genießt mit ihren Eltern eine kurze Auszeit am Arendsee in der Altmark und erlebt dabei erholsame Tage fast ohne Barrieren.
- Produktionsland und -jahr:
- 2025
- Datum:
- Sendetermin
- 06.03.2026
- 12:00 - 12:25 Uhr
Feli ist eine lebhafte Zehnjährige, die gerade erfolgreich auf ein Gymnasium gewechselt ist. Gemeinsam mit ihren Eltern, Jessica und Sven Gansewig, ist sie gern unterwegs – am liebsten mit dem Fahrrad.
Veit Riffer liebt Sport und die Sächsische Schweiz. Damit alle seine "Felsenheimat" entdecken können, testet der Pirnaer Wander- und Handbiketouren für mobilitätseingeschränkte Menschen. Als ehemaliger Kletterer kennt sich der 57-Jährige im sächsischen Elbsandsteingebirge bestens aus. Doch vor über 25 Jahren stürzt Veit bei einer Klettretour ab und ist seitdem querschnittsgelähmt. Von da an fährt er Handbike, erobert die Felsen auf Rädern.