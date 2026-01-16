Einfach Mensch vom 6. Februar 2026

Hartmut Nölling ist 64 Jahre alt und hat fast sein ganzes Leben auf der Straße verbracht. "Ich bin einer der letzten Landstreicher", sagt er von sich. Zu hause ist er in ganz Deutschland. Mal ist er in Süddeutschland, mal im Norden, dann wieder in Berlin. Irgendwie kommt ihm das entgegen, sagt er. Wohnungsangebote bekommt er zwar immer mal wieder – aber dann schlägt er sie aus. Und fährt weiter durch die Lande.