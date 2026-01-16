Einfach Mensch vom 6. Februar 2026

Hauptnavigation

Delia ist 29 Jahre alt. Sie ist eine Kämpferin. "Was ich machen kann, das mache ich!", sagt sie. Sie hat das Fetale Alkoholsyndrom und Schwierigkeiten, sich im Alltag zurechtzufinden.

2025
06.02.2026
11:35 - 12:05 Uhr

sendetypical einfach mensch!

Einfach Mensch!

Doch Delia stellt sich ihrer Einschränkung und den damit verbundenen Herausforderungen. Sie engagiert sich in der Selbsthilfe, klärt zusammen mit anderen Menschen mit FAS über die Einschränkung auf, wirbt für mehr Verständnis für Menschen mit Lernbehinderungen.

Hartmut Nölling ist 64 Jahre alt und hat fast sein ganzes Leben auf der Straße verbracht. "Ich bin einer der letzten Landstreicher", sagt er von sich. Zu hause ist er in ganz Deutschland. Mal ist er in Süddeutschland, mal im Norden, dann wieder in Berlin. Irgendwie kommt ihm das entgegen, sagt er. Wohnungsangebote bekommt er zwar immer mal wieder – aber dann schlägt er sie aus. Und fährt weiter durch die Lande.

