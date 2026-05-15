Einfach Mensch vom 5. Juni 2026

Mackert hat seit seiner Geburt eine Hirnblutung, die zu einer starken Einschränkung seiner Motorik führt. Die meiste Zeit ist er auf den Rollstuhl angewiesen, vor allem wenn er längere Strecken unterwegs ist. Als Kind und Teenager lebt er zurückgezogen. Zu groß sind seine Ängste, nicht akzeptiert zu werden. Ein erster Wendepunkt ist die Entscheidung, in den sozialen Medien seine Fotos von Zügen zu posten. Nico lernt andere Zugbegeisterte kennen, schließt Freundschaften. Trotz anfänglicher Bedenken wegen seines Rollstuhls beginnt er bei der DB Regio eine Ausbildung zum Kaufmann für Verkehrsservice.



Mit ihrer Behinderung ergeben sich für das Ehepaar Gaub viele Herausforderungen: Strukturiertes Denken und das Erkennen von Zusammenhängen fallen ihnen schwer, sie brauchen mehr Zeit. Dinge, die für ein selbständiges Leben und die berufliche Integration nötig sind, müssen beide üben. Dazu gehören auch das Merken von Kontakten und Terminen sowie der Umgang mit Geld. Hanna und Silas leben zwar allein, benötigen jedoch Unterstützung. Eine stundenweise Betreuung hilft ihnen, Einkaufs- und Reinigungspläne zu erstellen und sich in der Umgebung zurechtzufinden.



Hanna und Silas Gaub sind sehr sportlich und nehmen sogar an den Special Olympics, den olympischen Wettbewerben für Menschen mit kognitiven Einschränkungen, teil. Dort haben sie 2025 unter anderem beim Laufen, Weitsprung und Schwimmen zahlreiche Medaillen errungen.