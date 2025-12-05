Hörprothese - Ja oder Nein?

"Taub zu sein, ist ein Teil meiner Identität", sagt der Tongolese. Dodzi Dougbans Eltern haben die Kultur des afrikanischen Landes auf vielen Festivals und Konzerten präsentiert. Ihr Sohn war aus der Bühnenshow nicht wegzudenken. Der Afrodeutsche bleibt der Bühne treu und wird professioneller Tänzer, er gewinnt mehrfach die deutschen und europäischen Meisterschaften im Hip-Hop-Tanzen. Außerdem etabliert er sich als Choreograf und Schauspieler. "Meine Sprache ist die deutsche Gebärdensprache, sie ist meine Muttersprache." Sie gehört zum immateriellen Kulturerbe in Deutschland.



Julia Fraschka liebt die Hektik und das Adrenalin im Einsatz. Doch vor allem die Möglichkeit, Menschen zu helfen und zu retten, motiviert sie jeden Tag. Als Kind ist sie selbst auf Hilfe angewiesen und beschließt, etwas zurückzugeben. Im Rettungswagen ist sie jeden Tag aufs Höchste gefordert. Ihre Cochlea-Implantate erlauben ihr unter anderem, sich mit dem Stethoskop zu verbinden und so den Herzschlag von Patienten zu hören.