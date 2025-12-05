Hauptnavigation

"Einfach Mensch - Hörprothese - Ja oder Nein?": Julia Fraschka steht neben einem Rettungswagen und schaut lächelnd in die Kamera.

Gesellschaft

Hörprothese - Ja oder Nein?

Julia Fraschka kann nicht hören. Dank Innenohr-Prothese kann sie trotzdem als Notfallsanitäterin arbeiten. Dodzi Dougban ist taub – doch der Tänzer verzichtet entschieden auf eine Prothese.

Produktionsland und -jahr:
2025
Datum:
Sendetermin
05.12.2025
11:35 - 12:05 Uhr

Das Cochlea-Implantat ermöglicht es, dass Julia Fraschka als erste Notfallsanitäterin in Deutschland Leben retten kann. Dodzi Dougban - seit frühester Kindheit taub - wünscht sich dagegen kein Hörgerät.

"Taub zu sein, ist ein Teil meiner Identität", sagt der Tongolese. Dodzi Dougbans Eltern haben die Kultur des afrikanischen Landes auf vielen Festivals und Konzerten präsentiert. Ihr Sohn war aus der Bühnenshow nicht wegzudenken. Der Afrodeutsche bleibt der Bühne treu und wird professioneller Tänzer, er gewinnt mehrfach die deutschen und europäischen Meisterschaften im Hip-Hop-Tanzen. Außerdem etabliert er sich als Choreograf und Schauspieler. "Meine Sprache ist die deutsche Gebärdensprache, sie ist meine Muttersprache." Sie gehört zum immateriellen Kulturerbe in Deutschland.

Julia Fraschka liebt die Hektik und das Adrenalin im Einsatz. Doch vor allem die Möglichkeit, Menschen zu helfen und zu retten, motiviert sie jeden Tag. Als Kind ist sie selbst auf Hilfe angewiesen und beschließt, etwas zurückzugeben. Im Rettungswagen ist sie jeden Tag aufs Höchste gefordert. Ihre Cochlea-Implantate erlauben ihr unter anderem, sich mit dem Stethoskop zu verbinden und so den Herzschlag von Patienten zu hören.

