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"Einfach Mensch - Barrierefrei unterwegs": Büsra Tutkunkardes sitzt im Rollstuhl im Stall des Reiterhofs Grüneberg in Brandenburg. Sie hält eine Katze im Schoß und schaut lächelnd in die Kamera.

Gesellschaft

Einfach Mensch vom 4. September 2026

Rollstuhlfahrerin Büsra, 38, hat schon viel erlebt, doch auf einem Pferd saß sie noch nie. Auf einem barrierefreien Hof in Brandenburg hat sie ihre erste Reitstunde.

Produktionsland und -jahr:
2026
Datum:
Sendetermin
04.09.2026
11:40 - 12:10 Uhr

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sendetypical einfach mensch!

Einfach Mensch!

Gemeinsam mit einer Reisegruppe der Lebenshilfe Wilhelmshaven e.V. erlebt Büsra eine Gemeinschaft, die sich gegenseitig Mut macht und unterstützt. Beim Kochen, Spazieren und im Austausch entstehen Momente, die verbinden und lange in Erinnerung bleiben.

Der Film aus der Reihe "Einfach Mensch" zeigt, dass Barrierefreiheit mehr ist als Infrastruktur: Eine spezielle Hebevorrichtung ermöglicht Büsra den Zugang zum Therapiepferd. In Beobachtungen und Gesprächen entsteht ein differenziertes Bild von Teilhabe und Gemeinschaft. Der Alltag auf dem Hof – vom gemeinsamen Kochen bis zum Umgang mit den Tieren – wird dabei ebenso sichtbar wie die individuellen Herausforderungen der Teilnehmenden.

Patrick Bauer ist gehörlos und gibt auf Ummanz, Rügen, Kitesurf-Kurse in Gebärdensprache. Als Muttersprachler motiviert er Menschen mit Hörbehinderung für den Sport.

Der Kölner IT-Berater wurde 2019 im Surfparadies zwischen Rügen und Hiddensee ausgebildet - vom Anfänger zum zertifizierten Lehrer in nur sechs Monaten. Seitdem gibt Patrick im Juni und September Kurse und übernahm 2024 sogar die Kitesurf-Schule, in der er gelernt hat.

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