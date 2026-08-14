Einfach Mensch vom 4. September 2026

Der Film aus der Reihe "Einfach Mensch" zeigt, dass Barrierefreiheit mehr ist als Infrastruktur: Eine spezielle Hebevorrichtung ermöglicht Büsra den Zugang zum Therapiepferd. In Beobachtungen und Gesprächen entsteht ein differenziertes Bild von Teilhabe und Gemeinschaft. Der Alltag auf dem Hof – vom gemeinsamen Kochen bis zum Umgang mit den Tieren – wird dabei ebenso sichtbar wie die individuellen Herausforderungen der Teilnehmenden.



Patrick Bauer ist gehörlos und gibt auf Ummanz, Rügen, Kitesurf-Kurse in Gebärdensprache. Als Muttersprachler motiviert er Menschen mit Hörbehinderung für den Sport.



Der Kölner IT-Berater wurde 2019 im Surfparadies zwischen Rügen und Hiddensee ausgebildet - vom Anfänger zum zertifizierten Lehrer in nur sechs Monaten. Seitdem gibt Patrick im Juni und September Kurse und übernahm 2024 sogar die Kitesurf-Schule, in der er gelernt hat.